Стюардесса-модель показала роскошную жизнь

Стюардесса по имени Мими (@mimisjourneys) прославилась благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте. Бортпроводница ведет довольно роскошную жизнь: покупает брендовые сумки, ходит в дорогие рестораны, а отпуск проводит на Ибице, катаясь на яхтах и вертолетах. Не все члены экипажей могут позволить себе такой отдых.
Девушка родом из Болгарии, но живет и работает в Испании. Хотя, как обязывает профессия, большую часть времени она проводит в путешествиях.
Пользователи восхищаются идеальной фигурой и модельной внешностью стюардессы, мечтая оказаться с ней на одном рейсе. В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев:
"Ангел, а не женщина", "Тело мечты", "Безупречная богиня", "Идеал", — пишут Мими фанаты.
В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев