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1 час назад

Стюардесса-модель показала роскошную жизнь

Стюардесса по имени Мими (@mimisjourneys) прославилась благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте. Бортпроводница ведет довольно роскошную жизнь: покупает брендовые сумки, ходит в дорогие рестораны, а отпуск проводит на Ибице, катаясь на яхтах и вертолетах. Не все члены экипажей могут позволить себе такой отдых.

Стюардесса по имени Мими (@mimisjourneys) прославилась благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте.
1/8 Стюардесса по имени Мими (@mimisjourneys) прославилась благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте.
Фото: @mimisjourneys
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Бортпроводница ведет довольно роскошную жизнь: покупает брендовые сумки, ходит в дорогие рестораны.
2/8 Бортпроводница ведет довольно роскошную жизнь: покупает брендовые сумки, ходит в дорогие рестораны.
Фото: @mimisjourneys
Отпуск девушка проводит на Ибице, катаясь на яхтах и вертолетах. Не все члены экипажей могут позволить себе такой отдых.
3/8 Отпуск девушка проводит на Ибице, катаясь на яхтах и вертолетах. Не все члены экипажей могут позволить себе такой отдых.
Фото: @mimisjourneys
Девушка родом из Болгарии, но живет и работает в Испании.
4/8 Девушка родом из Болгарии, но живет и работает в Испании.
Фото: @mimisjourneys
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Хотя, как обязывает профессия, большую часть времени она проводит в путешествиях.
5/8 Хотя, как обязывает профессия, большую часть времени она проводит в путешествиях.
Фото: @mimisjourneys
Пользователи восхищаются идеальной фигурой и модельной внешностью стюардессы, мечтая оказаться с ней на одном рейсе.
6/8 Пользователи восхищаются идеальной фигурой и модельной внешностью стюардессы, мечтая оказаться с ней на одном рейсе.
Фото: @mimisjourneys
В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев.
7/8 В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев.
Фото: @mimisjourneys
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В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев.
8/8 В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев.
Фото: @mimisjourneys

Девушка родом из Болгарии, но живет и работает в Испании. Хотя, как обязывает профессия, большую часть времени она проводит в путешествиях.

Пользователи восхищаются идеальной фигурой и модельной внешностью стюардессы, мечтая оказаться с ней на одном рейсе. В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев:

"Ангел, а не женщина", "Тело мечты", "Безупречная богиня", "Идеал", — пишут Мими фанаты.

В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев

Фотографии бортпроводницы — в галерее "Рамблера".

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