Стюардесса-модель показала роскошную жизнь

Стюардесса по имени Мими (@mimisjourneys) прославилась благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте. Бортпроводница ведет довольно роскошную жизнь: покупает брендовые сумки, ходит в дорогие рестораны, а отпуск проводит на Ибице, катаясь на яхтах и вертолетах. Не все члены экипажей могут позволить себе такой отдых.

1/8 Стюардесса по имени Мими (@mimisjourneys) прославилась благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте. Фото: @mimisjourneys Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Бортпроводница ведет довольно роскошную жизнь: покупает брендовые сумки, ходит в дорогие рестораны. Фото: @mimisjourneys 3/8 Отпуск девушка проводит на Ибице, катаясь на яхтах и вертолетах. Не все члены экипажей могут позволить себе такой отдых. Фото: @mimisjourneys 4/8 Девушка родом из Болгарии, но живет и работает в Испании. Фото: @mimisjourneys Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Хотя, как обязывает профессия, большую часть времени она проводит в путешествиях. Фото: @mimisjourneys 6/8 Пользователи восхищаются идеальной фигурой и модельной внешностью стюардессы, мечтая оказаться с ней на одном рейсе. Фото: @mimisjourneys 7/8 В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев. Фото: @mimisjourneys Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев. Фото: @mimisjourneys

Девушка родом из Болгарии, но живет и работает в Испании. Хотя, как обязывает профессия, большую часть времени она проводит в путешествиях.

Пользователи восхищаются идеальной фигурой и модельной внешностью стюардессы, мечтая оказаться с ней на одном рейсе. В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев:

"Ангел, а не женщина", "Тело мечты", "Безупречная богиня", "Идеал", — пишут Мими фанаты.

В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а под снимками сотни восторженных комментариев