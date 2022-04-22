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58 минут назад

Росавиация: отключение GPS в РФ не повлияет на безопасность полетов

Мария Иглина

Отключение или сбои в работе Глобальной системы позиционирования (GPS) на территории РФ не скажутся на безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

"Росавиация в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS превентивно уведомила заинтересованные организации и авиакомпании по данному вопросу. При этом Росавиации не указывала на потенциальный риск отключения или искажения сигналов GPS на территории РФ",

— говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на пятницу все системы работают в штатном режиме. Кроме этого, эксперты отметили, что сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным источником информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении:

"Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки".

По данным Росавиации, в 115 аэропортах РФ установлены "локальные контрольно-корректирующие станции, которые непрерывно мониторят состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS.

Ранее россиянам раскрыли лучшие места для отдыха в самолете.

Новости путешествий,Видео,Росавиация,
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