Отключение или сбои в работе Глобальной системы позиционирования (GPS) на территории РФ не скажутся на безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации .

"Росавиация в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS превентивно уведомила заинтересованные организации и авиакомпании по данному вопросу. При этом Росавиации не указывала на потенциальный риск отключения или искажения сигналов GPS на территории РФ",

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на пятницу все системы работают в штатном режиме. Кроме этого, эксперты отметили, что сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным источником информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении: