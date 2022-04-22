Россиянам раскрыли лучшие места для отдыха в самолете

Пилот Джонни Ноулсон рассказал о лучшем месте на борту для пассажиров, которые хотят поспать. Об этом сообщает The Sun.
«На больших самолетах нужно садиться в переднюю часть салона, как можно дальше от двигателей. Место у прохода гораздо тише, чем у окна. Хотя вид менее красивый», – рассказал пилот.
Многие думают, что расположившись за крыльями большого судна можно плавно перенести полет. Но, по словам летчика, на лайнер сильнее воздействуют подъемная сила, ветер, гравитация, сопротивление и тяга, если расположиться ближе к центру массы самолета.
До этого мы рассказывали про лучшие места для желающих побыстрее выйти из самолета.