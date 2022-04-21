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32 минуты назад

Пилот раскрыл лучшие места для желающих побыстрее выйти из самолета

Диана Товсепова

Пилот Джонни Ноулсон раскрыл лайфхак для тех, кто старается покинуть самолет как можно быстрее. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Пилот раскрыл лучшие места для желающих побыстрее выйти из самолета
Фото: PiqselsPiqsels

Так, летчик рассказал о том месте, которое лучше занимать таким людям. По словам пилота, на больших лайнерах следует занимать места около выходов с левой стороны. Такие места есть и в передней, и в хвостовой частях лайнера.

Тем, кто размещает ручную кладь на багажной полке, лучше подойдут места у прохода. Так можно будет быстрее покинуть самолет.

Многие стремятся поскорее покинуть лайнер, чтобы не стоять в больших очередях на паспортном контроле.

Ранее мы писали о трех способах сэкономить в аэропорту.

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