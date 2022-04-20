Стюардесса поделилась тремя способами сэкономить в аэропорту

«Вы не можете проносить жидкости через охрану. Но никто не запрещает взять с собой пустую бутылку. В большинстве аэропортов мира есть фонтаны с водой. Наполнить бутылку вам могут члены экипажа во время полета, нужно их только попросить», — отмечает стюардесса.