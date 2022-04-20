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2 часа назад

Стюардесса поделилась тремя способами сэкономить в аэропорту

Мира Маркина

Бортпроводница из США раскрыла способы сэкономить в аэропорту. Ее слова приводит Yahoo News.

Стюардесса поделилась тремя способами сэкономить в аэропорту
Фото: unsplash.comunsplash.com

Во-первых, стюардесса советует не тратить деньги на покупку бутилированной воды.

«Вы не можете проносить жидкости через охрану. Но никто не запрещает взять с собой пустую бутылку. В большинстве аэропортов мира есть фонтаны с водой. Наполнить бутылку вам могут члены экипажа во время полета, нужно их только попросить», — отмечает стюардесса.

Во-вторых, бортпроводница отметила, что в аэропорту не стоит тратиться и на еду.

«Перед посадкой постарайтесь взять с собой еду из дома или отеля. Иначе придется покупать бортовые закуски по завышенной стоимости, которые слишком малы, чтобы ими наесться», — добавляет девушка.

Наконец, стюардесса заключила, что не покупает валюту в аэропорту и не тратится в Duty Free.

«Очень часто люди приземляются в международном аэропорту и понимают, что у них нет нужной валюты. Но аэропорт — худшее место для обмена денег. В большинстве банков или торговых центров есть пункты обмена валюты с более стабильным курсом».

Ранее стало известно, что россияне начали скупать путевки на Мальдивы.

Лайфхаки,Yahoo,
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