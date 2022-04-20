Россияне начали скупать путевки на Мальдивы

Туристы из России снова начали интересоваться поездками на Мальдивы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В начале марта фиксировался спад туристического потока на курорты Мальдив. По сравнению с началом февраля он упал в восемь раз, сокращение продаж составило 85-90%. Со второй половины марта спрос начал медленно расти, а в апреле число бронирований отелей на курортах сильно возросло.

«Тренд на данный момент таков: продажи Мальдив идут в рост. Если в марте, после начала военных действий, плюс стоп "Аэрофлота", все буквально "заглохло", то сейчас мы наблюдаем повышение спроса, как мы считаем, в первую очередь из-за более стабильного рубля», — объяснили такую тенденцию в компании ПАКС.

Большинство туристов бронируют отдых на даты в апреле и мае, чуть меньше приходится на июнь и июль. Недельный отдых на Мальдивах в пятизвездочном отеле обойдется в 280-300 тысяч рублей на двоих. В пакет включен перелет и трехразовое питание. Система «все включено» будет стоить 300-350 тысяч рублей.