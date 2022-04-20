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1 час назад

Россияне начали скупать путевки на Мальдивы

Мария Каткова

Туристы из России снова начали интересоваться поездками на Мальдивы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россияне начали скупать путевки на Мальдивы
Фото: PixabayPixabay

В начале марта фиксировался спад туристического потока на курорты Мальдив. По сравнению с началом февраля он упал в восемь раз, сокращение продаж составило 85-90%. Со второй половины марта спрос начал медленно расти, а в апреле число бронирований отелей на курортах сильно возросло.

«Тренд на данный момент таков: продажи Мальдив идут в рост. Если в марте, после начала военных действий, плюс стоп "Аэрофлота", все буквально "заглохло", то сейчас мы наблюдаем повышение спроса, как мы считаем, в первую очередь из-за более стабильного рубля», — объяснили такую тенденцию в компании ПАКС.

Большинство туристов бронируют отдых на даты в апреле и мае, чуть меньше приходится на июнь и июль. Недельный отдых на Мальдивах в пятизвездочном отеле обойдется в 280-300 тысяч рублей на двоих. В пакет включен перелет и трехразовое питание. Система «все включено» будет стоить 300-350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут по-новому добраться до Кипра.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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