Названа популярная альтернатива летнему отдыху на море

Спрос на отдых у озера Байкал возрос в последнее время, отмечают эксперты туристического рынка. Соответствующая новость появилась на портале «93.ru».
Санкции и нестабильный курс национальной валюты повлияли на сокращение спроса путешественников на зарубежные поездки. Поскольку на Байкале тоже есть купальный сезон (хотя и короткий), российские туристы стали чаще выбирать это направление в качестве альтернативы пляжному отдыху на Черном и Азовском море.
Купаться на озере можно с середины июля до середины августа. Вода в Байкале в это время в среднем не превышает +24 градусов.
«Идеальные места для отдыха на Байкале — Малое море и остров Ольхон. Также популярностью у туристов пользуется поселок Листвянка, поскольку это самая близкая к Иркутску точка, где можно посмотреть на озеро», — отметили собеседники издания.
Владельцы местных гостиниц и домов отдыха заявляют, что путешественники активно бронируют места на лето уже сейчас. Пока менять ценовую политику не планируется.
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