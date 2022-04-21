Россиянам рассказали о схемах мошенников в сфере туризма

Покупка авиабилетов, путевок и бронирование гостиниц – сфера, в которой к началу сезона отпусков активизируются мошенники, сообщил руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов в беседе с «Известиями».

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По мнению эксперта, недобросовестные продавцы откажутся от схем обманов с валютными операциями и перейдут к более старым методам.

«Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом», — подчеркнул Кравцов.

Эксперт рекомендовал россиянам приобретать билеты, туры и бронировать гостиницы только на проверенных сайтах. Он также предупредил, что какими бы заманчивыми ни были предложения, к слишком выгодным следует отнестись с осторожностью.

Еще путешественников обезопасит правило отказываться от предоплаты и не переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые поступают на электронную почту или в SMS-сообщениях.