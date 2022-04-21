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3 часа назад

Что нельзя покупать на курортных набережных

Мария Каткова

Набережные на курортах всегда становятся местом притяжения туристов. Днем они гуляют под солнцем или ходят на пляж, а вечером устраивают променад, чтобы насладиться красотой города после заката. Так или иначе, на набережных всегда происходит столпотворение людей, готовых потратить свои деньги в отпуске. Однако некоторые вещи все-таки не стоит приобретать именно в этом месте. В материале “Рамблера” — о том, что нельзя покупать на набережных.

Что нельзя покупать на курортных набережных
Фото: PixabayPixabay

Сувениры

Здесь все просто. Так как на набережных скапливается очень много туристов, продавцы стараются продать все подороже. Из-за большой проходимости они предлагают различные товары и пытаются завлечь клиента. Если вам нужны сувениры, то лучше купить их в магазинах, расположенных подальше от людных мест и туристических достопримечательностей. Там цены будут на порядок ниже.

Морепродукты и экзотические блюда

Если вы хотите попробовать на набережной морепродукты или другую экзотическую кухню, то лучше отложить эту идею. Во-первых, если это рыба, мясо или морепродукты, они быстро портятся, а продавцы в людных местах редко беспокоятся о сохранности продукта и здоровье покупателей. Во-вторых, несмотря на большую проходимость, в таких местах люди чаще покупают фаст фуд, а не экзотическую кухню. Поэтому вероятность того, что у блюда истек срок годности, очень велика. Если вам хочется попробовать что-то экзотическое, лучше потратиться на хороший ресторан, где риск отравления минимален.

Мороженое и прочие лакомства

По пути на набережной вы можете увидеть несколько небольших магазинчиков, которые продают различные лакомства. Не стоит их там покупать, если вам это срочно не нужно. Как правило, подобные яркие вывески рассчитаны для детей, которые увидят что-то красивое и попросят купить. На самом же деле, такое же лакомство можно купить в магазине, и оно будет стоить в два-три раза дешевле.

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