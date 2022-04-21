Что нельзя покупать на курортных набережных

Набережные на курортах всегда становятся местом притяжения туристов. Днем они гуляют под солнцем или ходят на пляж, а вечером устраивают променад, чтобы насладиться красотой города после заката. Так или иначе, на набережных всегда происходит столпотворение людей, готовых потратить свои деньги в отпуске. Однако некоторые вещи все-таки не стоит приобретать именно в этом месте. В материале “Рамблера” — о том, что нельзя покупать на набережных.

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Сувениры

Здесь все просто. Так как на набережных скапливается очень много туристов, продавцы стараются продать все подороже. Из-за большой проходимости они предлагают различные товары и пытаются завлечь клиента. Если вам нужны сувениры, то лучше купить их в магазинах, расположенных подальше от людных мест и туристических достопримечательностей. Там цены будут на порядок ниже.

Морепродукты и экзотические блюда

Если вы хотите попробовать на набережной морепродукты или другую экзотическую кухню, то лучше отложить эту идею. Во-первых, если это рыба, мясо или морепродукты, они быстро портятся, а продавцы в людных местах редко беспокоятся о сохранности продукта и здоровье покупателей. Во-вторых, несмотря на большую проходимость, в таких местах люди чаще покупают фаст фуд, а не экзотическую кухню. Поэтому вероятность того, что у блюда истек срок годности, очень велика. Если вам хочется попробовать что-то экзотическое, лучше потратиться на хороший ресторан, где риск отравления минимален.

Мороженое и прочие лакомства