В Турции обнаружили древний подземный город

При проведении раскопок в провинции Мардин, Турция, археологи обнаружили древний подземный город. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Древний подземный город открыли в районе Мидьят. Вход в город обнаружили еще два года назад: ученые тогда исследовали пещеру, найденную в рамках проекта по очистке и сохранению исторических улиц и домов.
Сейчас стало понятно, что за пещерой скрывается город. Археологи обнаружили большое количество артефактов II и III века нашей эры. Город изобилует храмами, бункерами, колодцами и проходами.
Специалисты отмечают, то подземный город фактически лежит под своим "близнецом" Мидьятом. Было обнаружено, что подземный город носил то же название.
«Матиат использовался в течение 1900 лет. Сначала он был построен, вероятно, как укрытие <...> Семьи и общины, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, спасаясь от преследований Рима, или сами строили такие города <...> Это район, где под землей могло проживать 60-70 тысяч человек», — отмечает руководитель раскопок Гани Таркан.
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