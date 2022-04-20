В Турции обнаружили древний подземный город

«Матиат использовался в течение 1900 лет. Сначала он был построен, вероятно, как укрытие <...> Семьи и общины, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, спасаясь от преследований Рима, или сами строили такие города <...> Это район, где под землей могло проживать 60-70 тысяч человек», — отмечает руководитель раскопок Гани Таркан.