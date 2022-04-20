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1 час назад

В Сочи выпал желто-оранжевый снег

Мария Каткова

В социальных сетях туристы делятся из Сочи кадрами необычного снега. На Красной поляне он окрасился в желто-оранжевый цвет. Об этом сообщает Tourdom.

Как сообщают путешественники, на курорте ночью прошел дождь, а с утра снег уже был необычного цвета. Туристы говорят, что после него на одежде остается много грязи.

Местные жители заявили, что подобное явление происходит на курорте каждый год, поэтому они не удивились тому, что снег окрасился в нестандартный цвет. Эту информацию подтвердили и синоптики. Они заявили, что в регионе прошел песчаный дождь с территории Северной Африки. Как правило, подобные осадки появляются летом.

"В целом ничего экстремального в песчаном дожде нет, это часть жизни нашего региона", — объяснила член сочинского отделения РГО Юлия Набережная и добавила, что аналогичная ситуация сложилась в Краснодаре и Горячем Ключе.

Ранее сообщалось, что в Крым летом поедут не только россияне.

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