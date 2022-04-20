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2 часа назад

В Крым летом поедут не только россияне

Мария Каткова

Из Белоруссии и Армении спустя автобусы и чартерные рейсы в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разговор п редставителей туристических ведомств в ходе видеомоста «Крым — Армения — Беларусь: пути взаимного сотрудничества».

В Крым летом поедут не только россияне
Фото: PixabayPixabay

Председатель правления республиканского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый заявил, что в Крыму уже сложилась практика автобусных путешествий, а у Белоруссии есть возможность их развивать.

«В силу транспортного логистического расположения у нас хорошие транспортные парки, большой коллектив гидов. Думаю, здесь нужна совместная инициатива, нужно выносить ее даже на федеральный уровень»

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян добавил, что отдых в Крыму востребован среди граждан страны, которую он представляет. Сложности могут возникнуть только при составлении логистического сообщения.

«Запуск прямого чартерного авиасообщения Ереван — Симферополь значительно улучшит логистику и в разы повысит востребованность туров на полуостров»

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как повысятся цены на авиабилеты.

Новости путешествий,Филипп Гулый,
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