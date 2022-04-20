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1 час назад

Россиянам рассказали, как повысятся цены на авиабилеты

Мария Каткова

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что будет с ценами на авиабилеты в России. Об этом сообщает "Прайм".

Россиянам рассказали, как повысятся цены на авиабилеты
Фото: pixabay.compixabay.com

Воронова пояснила, что летом спрос на авиабилеты традиционно возрастет, но в условиях санкций авиакомпании столкнулись с определенными трудностями. Расходы выросли из-за сокращения авиапарка, повышением цен на запчасти и ремонт, а также с подорожанием топлива.

Она отметила, что уже в первую неделю апреля цены на авиабилеты подорожали на 10,57 процента. С начала 2022 года цены повысились на 11,58 процента.

Эксперт предполагает, что в лучшем случае рост цен на авиабилеты будет соответствовать уровню потребительской инфляции. Также меры, которые обсуждают в правительстве по поддержке отрасли, могут помочь стабилизировать цены.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили путевки на Черное море за 20 тысяч.

Новости путешествий,Елена Воронкова,
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