Россиянам предложили путевки на Черное море за 20 тысяч

Российский туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты с 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Из-за закрытых аэропортов на юге России туристам предложили добираться до Краснодарского края, Крыма и Абхазии на автобусах. Рейсы будут выполнять из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. Время в пути составит от 20 до 26 часов.
Тур на двоих на неделю стоит от 20 тысяч рублей. Стоимость поездки в Крым с проживанием в трехзвездочном отеле - 24 тысячи рублей, в Адлер - 25 тысяч. Дешевле всего будет поехать в Анапу (20 тысяч рублей), а дороже всего — в Геленджик (28 тысяч рублей).