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1 час назад

Россиянам предложили путевки на Черное море за 20 тысяч

Мира Маркина

Российский туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты с 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за закрытых аэропортов на юге России туристам предложили добираться до Краснодарского края, Крыма и Абхазии на автобусах. Рейсы будут выполнять из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. Время в пути составит от 20 до 26 часов.

Тур на двоих на неделю стоит от 20 тысяч рублей. Стоимость поездки в Крым с проживанием в трехзвездочном отеле - 24 тысячи рублей, в Адлер - 25 тысяч. Дешевле всего будет поехать в Анапу (20 тысяч рублей), а дороже всего — в Геленджик (28 тысяч рублей).

Ранее стало известно о снижении спроса на отдых в Крыму.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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