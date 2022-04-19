Россиянам предложили путевки на Черное море за 20 тысяч

Российский туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров на черноморские курорты с 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за закрытых аэропортов на юге России туристам предложили добираться до Краснодарского края, Крыма и Абхазии на автобусах. Рейсы будут выполнять из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. Время в пути составит от 20 до 26 часов.