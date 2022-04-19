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4 часа назад

Россияне отказались отдыхать в Крыму

Мира Маркина

Крым не вошел в пятерку самых востребованных курортов, куда поедут российские туристы на майские праздники. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Travelata.ru.

Россияне отказались отдыхать в Крыму
Фото: PixabayPixabay

Спрос на отдых на полуострове упал на 30-45 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом продажи туров практически остановились.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что ранее Крым всегда был вторым по востребованности среди россиян после Сочи. По его мнению, на снижение спроса мог повлиять режим закрытого неба, действующий для аэропорта Симферополя. Кроме того, эксперт считает, что в ближайшее время авиасообщение с Крымом не будет открыто.

Также падение спроса на отдых на полуострове отметили системы бронирования. В марте-апреле было зафиксировано 18 процентов бронирований против обычных 70-75 процентов. Около 10 процентов отелей в Крыму, по данным Tvil.ru, перенесли свое открытие на более поздний срок.

Ранее стало известно, что режим ограничения полетов на юг России вновь продлен.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Коммерсант,
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