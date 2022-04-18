Режим ограничения полетов на юг России вновь продлен

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до конца апреля, сообщает ТАСС.

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«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в официальном сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что другие аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме.