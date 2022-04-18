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1 час назад

Режим ограничения полетов на юг России вновь продлен

Мира Маркина

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до конца апреля, сообщает ТАСС.

Режим ограничения полетов на юг России вновь продлен
Фото: unsplash.comunsplash.com

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в официальном сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что другие аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, как Сочи в ближайшее время может стать крупным стыковочным аэропортом.

Новости путешествий,Росавиация,
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