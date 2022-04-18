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1 час назад

Названа оптимальная стоимость отдыха в Таиланде на майские праздники

Мария Иглина

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в популярных пятизвездочных гостиницах Таиланда с питанием по системе "все включено" на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа оптимальная стоимость отдыха в Таиланде
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам экспертов, в Таиланде не так много отелей, которые предлагают проживание по системе "все включено".

"Тем не менее многие гостиницы можно забронировать на полном пансионе или полупансионе. Это сейчас особенно актуально для путешественников из России, так как и отель, и включенное питание можно оплатить до поездки туроператору на территории России",

— рассказали туроператоры

Цены отелей премиального сегмента на Пхукете колеблются в диапазоне от 90,7 до 279 тысяч рублей. Недельный отдых в пятизвездочном отеле Saii Laguna Phuket обойдется одному туристу в 90,7 тысячи рублей. В отеле Centara Grand West Sands Resort & Villas, расположенном на оживленном пляже Карон, — от 108,2 тысячи рублей. А цена недельного размещения в недавно открывшемся отеле Rosewood Phuket в бухте Три Транг на Патонге начинается от 279,8 тысячи рублей для одного туриста.

Ранее Таиланд упростил правила въезда для туристов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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