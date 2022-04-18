Таиланд упростил правила въезда для туристов

Власти Таиланда разрешили путешественникам приехать в королевство с уже оформленным QR-кодом, если даты поездки изменились не более чем на семь дней от первоначального срока прибытия в страну. Об этом сообщается на портале оформления обязательной формы для въезда Thailand Pass.

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Теперь иностранные туристы, в том числе и россияне, смогут въехать в страну по оформленному ранее Thailand Pass в течение семи дней до и после даты въезда, указанной в QR-коде.

Также сообщается о необходимости предъявления подтверждения бронирования номера в отеле, соответствующего новым датам поездки, а также предоставить медицинскую страховку с покрытием не менее 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

Известно, что новые правила вступают в силу с 18 апреля. QR-код Thailand Pass можно использовать только один раз.