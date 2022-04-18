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46 минут назад

Власти Кипра ослабили коронавирусные ограничения

Мира Маркина

Власти республики Кипр объявили о некоторых изменениях для путешественников. Так с 18 апреля туристы больше не обязаны по приезде на остров заполнять карту полета CyprusFlightPass, сообщает РИА Новости.

Власти Кипра ослабили коронавирусные ограничения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Также властями было отменено разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ковид-паспорт Safe Pass, подтверждающий, что его владелец не является носителем COVID-19, теперь нужно предъявлять только в ресторанах в торговых центрах.

По-прежнему для въезда в страну туристам потребуется действующий сертификат о вакцинации (власти Кипра признали российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт») или справка о перенесенном заболевании. Тем, у кого нет этих документов, придется пройти ПЦР-тест (за 72 часа до вылета) или экспресс-анализ — за 24 часа до поездки.

Ранее мы рассказывали о том, будет ли пересмотрен запрет полетов российских лайнеров в воздушном пространстве Кипра.

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