Власти Кипра ослабили коронавирусные ограничения

Власти республики Кипр объявили о некоторых изменениях для путешественников. Так с 18 апреля туристы больше не обязаны по приезде на остров заполнять карту полета CyprusFlightPass, сообщает РИА Новости.

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Также властями было отменено разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ковид-паспорт Safe Pass, подтверждающий, что его владелец не является носителем COVID-19, теперь нужно предъявлять только в ресторанах в торговых центрах.

По-прежнему для въезда в страну туристам потребуется действующий сертификат о вакцинации (власти Кипра признали российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт») или справка о перенесенном заболевании. Тем, у кого нет этих документов, придется пройти ПЦР-тест (за 72 часа до вылета) или экспресс-анализ — за 24 часа до поездки.