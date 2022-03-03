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5 часов назад

Кипр готов пересмотреть решение о прекращении полетов для РФ

Мария Иглина

Правительство Кипра готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра транспорта Янниса Карусоса.

"Мы это обсудим и с министром иностранных дел (Иоаннисом Касулидисом), и с самим президентом республики (Никосом Анастасиадисом). На данный момент действует то решение, что было принято на совете ЕС по иностранным делам, но я подчеркиваю, что мы единственная страна, у которой была оговорка, и она, насколько мне известно, может быть юридически защищенной",

— заявил Карусос.

Ранее стало известно, что ЕС полностью закроет воздушное пространство для России.

Новости путешествий,Видео,Иоаннис Касулидис,ЕС,
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