Кипр готов пересмотреть решение о прекращении полетов для РФ

"Мы это обсудим и с министром иностранных дел (Иоаннисом Касулидисом), и с самим президентом республики (Никосом Анастасиадисом). На данный момент действует то решение, что было принято на совете ЕС по иностранным делам, но я подчеркиваю, что мы единственная страна, у которой была оговорка, и она, насколько мне известно, может быть юридически защищенной",