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2 часа назад

Узбекистан стал популярным направлением у россиян

Мира Маркина

Российские туроператоры зафиксировали высокий спрос на отдых в Узбекистане в мае. Соответствующая новость появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вероятнее всего, интерес туристов связан с отсутствием санкционных проблем в этой стране.

С Узбекистаном налажено регулярное авиасообщение и нет проблем с оплатой картами «Мир». Достойное экскурсионное обслуживание и появление новых отелей и курортов также влияют на увеличение спроса, считают эксперты туротрасли.

Легче всего приехать в страну вакцинированным туристам. Власти Узбекистана признали «Спутник V» и «Спутник Лайт», следовательно, путешественникам понадобятся для въезда лишь загранпаспорт и прививочный сертификат.

Туристам без прививки необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия. Также возможно пройти экспресс-тестирование при пересечении границы.

Россиянам в Узбекистане не нужна виза, если длительность поездки — менее двух месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, какие ограничения для туристов были сняты на Кипре.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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