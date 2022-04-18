Узбекистан стал популярным направлением у россиян

Российские туроператоры зафиксировали высокий спрос на отдых в Узбекистане в мае. Соответствующая новость появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вероятнее всего, интерес туристов связан с отсутствием санкционных проблем в этой стране.

С Узбекистаном налажено регулярное авиасообщение и нет проблем с оплатой картами «Мир». Достойное экскурсионное обслуживание и появление новых отелей и курортов также влияют на увеличение спроса, считают эксперты туротрасли.

Легче всего приехать в страну вакцинированным туристам. Власти Узбекистана признали «Спутник V» и «Спутник Лайт», следовательно, путешественникам понадобятся для въезда лишь загранпаспорт и прививочный сертификат.

Туристам без прививки необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия. Также возможно пройти экспресс-тестирование при пересечении границы.

Россиянам в Узбекистане не нужна виза, если длительность поездки — менее двух месяцев.