Названа дата запуска турецкой компании для перевозки россиян

Авиакомпания Southwind, специально предназначенная для транспортировки российских туристов на турецкие курорты, заработает в конце мая. Такая информация появилась на портале Airport Haber.

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База компании будет расположена в Анталье, а в ее состав войдут пять авиалайнеров Airbus. Среди них будет три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных самолета.

О том, что в Турции запустят новую авиакомпанию, власти этой страны сообщили совсем недавно. Компания будет использовать самолеты, на которые не распространяется риск вторичных санкций. Ведь летний сезон важен не только для российских завсегдатаев турецких пляжей, но и для местных отельеров.