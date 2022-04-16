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4 часа назад

Названа дата запуска турецкой компании для перевозки россиян

Кристина Уколова

Авиакомпания Southwind, специально предназначенная для транспортировки российских туристов на турецкие курорты, заработает в конце мая. Такая информация появилась на портале Airport Haber.

Названа дата запуска турецкой компании для перевозки россиян
Фото: PixabayPixabay

База компании будет расположена в Анталье, а в ее состав войдут пять авиалайнеров Airbus. Среди них будет три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных самолета.

О том, что в Турции запустят новую авиакомпанию, власти этой страны сообщили совсем недавно. Компания будет использовать самолеты, на которые не распространяется риск вторичных санкций. Ведь летний сезон важен не только для российских завсегдатаев турецких пляжей, но и для местных отельеров.

Между тем представители туротрасли пожаловались на дефицит автобусов.

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