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4 часа назад

Представители туротрасли пожаловались на дефицит автобусов

Даша Краснова

Представители туристической отрасли России попросили государство поддержать рынок автобусных перевозок. Об этом сообщила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

Представители туротрасли пожаловались на дефицит автобусов
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Автобусы – единственная транспортная отрасль туриндустрии, которая не получила на сегодняшний день никакой поддержки. Ситуация достаточно печальная, потому что очень многие автобусы, как и самолеты, находятся в лизинге", – сказала Санаева.

По ее словам, "проблема и в запчастях, и в лобовых стеклах". А также подвоз к музеям организованных туристических групп – "тема, которая сейчас остро встала".

Туротрасль просит государственной поддержки в виде увеличения количества туристических автобусов, а также изменения некоторых нормативных актов.

"Такие используются на маршрутах по "Золотому кольцу", "Серебряному ожерелью", в Крыму, Сочи. Они нам нужны и на Сахалине, и на Камчатке, и в Приморском крае", – пояснила Санаева.

Российский союз туриндустрии написал соответствующее письмо в Ростуризм, готовит запрос в Минтранс и правительство РФ, заключила Санаева.

До этого мы рассказывали, почему в автобусе выход «запасный», а не «запасной».

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