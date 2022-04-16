Представители туротрасли пожаловались на дефицит автобусов

Представители туристической отрасли России попросили государство поддержать рынок автобусных перевозок. Об этом сообщила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

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"Автобусы – единственная транспортная отрасль туриндустрии, которая не получила на сегодняшний день никакой поддержки. Ситуация достаточно печальная, потому что очень многие автобусы, как и самолеты, находятся в лизинге", – сказала Санаева.

По ее словам, "проблема и в запчастях, и в лобовых стеклах". А также подвоз к музеям организованных туристических групп – "тема, которая сейчас остро встала".

Туротрасль просит государственной поддержки в виде увеличения количества туристических автобусов, а также изменения некоторых нормативных актов.

"Такие используются на маршрутах по "Золотому кольцу", "Серебряному ожерелью", в Крыму, Сочи. Они нам нужны и на Сахалине, и на Камчатке, и в Приморском крае", – пояснила Санаева.

Российский союз туриндустрии написал соответствующее письмо в Ростуризм, готовит запрос в Минтранс и правительство РФ, заключила Санаева.