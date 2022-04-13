Названа стоимость перелета на Бали в майские праздники

Как добраться на курорты Бали и Маврикия, а также сколько будет стоить перелет, рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В майские праздники улететь на Бали и Маврикий можно на рейсах авиакомпании Emirates с пересадкой в ОАЭ. Известно, что первые рейсы в Индонезию состоятся уже 1 мая. Однако цена билета в одну сторону начинается от 106 тысяч рублей.

На остров Маврикий в праздники Emirates организует девять рейсов в течение семи дней. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 103 тысяч рублей.

Все цены указаны в расчете на одного путешественника.