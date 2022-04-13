Названа стоимость перелетов в Египет из Москвы

После возобновления рейсов авиакомпании Egypt Air между Москвой и Каиром, эксперты туристической индустрии рассказали, сколько будут стоить перелеты для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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На сайте авиаперевозчика появились первые доступные билеты на эти рейсы. Они возобновляются с 15 апреля. Рейсы будут производить ежедневно на самолете Boeing 737-800. Время в пути займет пять с половиной часов.

Билеты в апреле обойдутся путешественникам в 835 долларов (от 66,5 тысяч рублей) на одного в одну сторону. Однако к маю цены немного снижаются. Так, перелет в Каир на майские праздники обойдется в 783 доллара на одного (от 62 380 рублей).

Также доступны перелеты из Москвы на курорт Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Каире. В обе стороны стоимость билета составит 928 долларов (почти 74 тысяч рублей). Билеты в Каир обойдутся в 966 долларов на одного (около 77 тысяч рублей).