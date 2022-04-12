Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) раскритиковала проект Минтранса по правилам применения средств сдерживания к дебоширам на борту самолета. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо к руководителям министерства. Новый проект представлен как постановление и может вступить в силу в сентябре 2022 года.

Фото: Pixabay Pixabay

Так, в Минтрансе решили запрещать размещать задержанных дебоширов у прохода или аварийных выходов.

Однако эксперты считают, что перемещение связанного хулигана может быть затрудненным и приводить к агрессии.

К тому же в Минтрансе хотят обязать одного из проводников постоянно следить за нарушителем. Но в АЭВТ считают, что тогда сотрудник не сможет выполнять свои служебные обязанности.

В Минтрансе также решили, что все бортпроводники должны всегда иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

"Это требование является избыточным, поскольку возлагает на членов экипажа не свойственные для них функции по ношению средств сдерживания во время посадки и высадки пассажиров", – объяснили эксперты в АЭВТ.

Новый проект Минтранса оформлен в виде постановления правительства, в январе 2022 года представлен на общественное обсуждение и может вступить в силу уже в сентябре текущего года, сообщает издание.