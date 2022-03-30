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46 минут назад

Пилот посоветовал время для перелета нервных пассажиров

Мария Каткова

Пилот рассказал, что существует определенное время, в которое лучше летать тем, кто боится путешествовать на самолете. Об этом сообщает Mirror.

Пилот посоветовал время для перелета нервных пассажиров
Фото: РамблерРамблер

Как рассказал капитан воздушного судна из Лос-Анджелеса Джерри Джонсон, тем пассажирам, которые нервничают при перелете, лучше всего выбирать утренние рейсы.

«Позднее нагрев земли приводит к тому, что воздух становится более неровным, может образоваться турбулентность. Во второй половине дня более вероятно, что будет гроза»

Что касается температуры в самолете, то бортпроводник посоветовал мерзнущим пассажирам садится в хвост самолета. Он пояснил, что в этой части воздушного судна, как правило, теплее.

Ранее сообщалось, что стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет.

Новости путешествий,Джерри Джонсон,
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