Пилот посоветовал время для перелета нервных пассажиров

Пилот рассказал, что существует определенное время, в которое лучше летать тем, кто боится путешествовать на самолете. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Рамблер Рамблер

Как рассказал капитан воздушного судна из Лос-Анджелеса Джерри Джонсон, тем пассажирам, которые нервничают при перелете, лучше всего выбирать утренние рейсы.

«Позднее нагрев земли приводит к тому, что воздух становится более неровным, может образоваться турбулентность. Во второй половине дня более вероятно, что будет гроза»

Что касается температуры в самолете, то бортпроводник посоветовал мерзнущим пассажирам садится в хвост самолета. Он пояснил, что в этой части воздушного судна, как правило, теплее.