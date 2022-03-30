Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет

Мария Каткова

Стюардесса American Airlines Андреа Фишбах рассказала, что не стоит надевать в самолет пассажирам. Об этом сообщает портал Who What Wear.

Стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет
Фото: РамблерРамблер

Бортпроводница отметила, что в самолете важны комфорт, практичность и безопасность. Поэтому она порекомендовала надевать вещи, которые не сковывают движения. Узкие вещи могут стать причиной дискомфорта в кишечнике и тромбоза.

"Вздутие живота — серьезная проблема даже для стюардесс, поэтому носите на талии что-то удобное, например, штаны на резинке"

Легко воспламеняются одежда из полиэстера и вещи с бахромой. Не стоит надевать в самолет туфли на шпильках, так как они могут нанести вред. Стоит отказаться от открытой обуви, так как находиться в ней в туалете будет неприятно.

Фишбах посоветовала надевать н борт преимущественно закрытую одежду, чтобы она защитила кожу в случае аварийной эвакуации. В самолетах бывает холодно, поэтому она посоветовала брать с собой теплые вещи и носки.

Ранее сообщалось, на что смотрят стюардессы, когда пассажиры заходят в самолет.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители