Стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет

Стюардесса American Airlines Андреа Фишбах рассказала, что не стоит надевать в самолет пассажирам. Об этом сообщает портал Who What Wear.

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Бортпроводница отметила, что в самолете важны комфорт, практичность и безопасность. Поэтому она порекомендовала надевать вещи, которые не сковывают движения. Узкие вещи могут стать причиной дискомфорта в кишечнике и тромбоза.

"Вздутие живота — серьезная проблема даже для стюардесс, поэтому носите на талии что-то удобное, например, штаны на резинке"

Легко воспламеняются одежда из полиэстера и вещи с бахромой. Не стоит надевать в самолет туфли на шпильках, так как они могут нанести вред. Стоит отказаться от открытой обуви, так как находиться в ней в туалете будет неприятно.