Стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет

Стюардесса American Airlines Андреа Фишбах рассказала, что не стоит надевать в самолет пассажирам. Об этом сообщает портал Who What Wear.
Бортпроводница отметила, что в самолете важны комфорт, практичность и безопасность. Поэтому она порекомендовала надевать вещи, которые не сковывают движения. Узкие вещи могут стать причиной дискомфорта в кишечнике и тромбоза.
"Вздутие живота — серьезная проблема даже для стюардесс, поэтому носите на талии что-то удобное, например, штаны на резинке"
Легко воспламеняются одежда из полиэстера и вещи с бахромой. Не стоит надевать в самолет туфли на шпильках, так как они могут нанести вред. Стоит отказаться от открытой обуви, так как находиться в ней в туалете будет неприятно.
Фишбах посоветовала надевать н борт преимущественно закрытую одежду, чтобы она защитила кожу в случае аварийной эвакуации. В самолетах бывает холодно, поэтому она посоветовала брать с собой теплые вещи и носки.
Ранее сообщалось, на что смотрят стюардессы, когда пассажиры заходят в самолет.