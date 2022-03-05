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5 часов назад

На что смотрят стюардессы, когда пассажиры заходят в самолет

Мария Каткова

Не секрет, что дружелюбное приветствие стюардесс при входе сделано не просто так. Конечно, это поднимает лояльность компании, но на самом деле стюардессы обращают внимание на поведение пассажира и его внешний вид. В материале “Рамблера” — о том, на что смотрят стюардессы при первом взгляде на пассажира.

На что смотрят стюардессы, когда пассажиры заходят в самолет
Фото: РамблерРамблер

Приветствие

Видео дня

Сам ритуал приветствия пассажира — не проверка на вежливость. Так стюардесса смотрит, насколько открыт пассажир и можно ли обращаться к нему за помощью. Если девушке улыбнулись и поздоровались в ответ, она будет знать, что к пассажиру можно подойти и попросить его о чем-либо. Если пассажир не поздоровался, его будут обходить стороной, так как он может быть расстроенным или уставшим.

Телосложение

Стюардесса оглядывает пассажира с ног до головы. Дело в том, что при чрезвычайной ситуации может потребоваться помощь крепких мужчин. Например, открыть аварийную дверь или помочь с эвакуацией пассажиров. Так стюардесса смотрит, насколько человек силен. И если у него крепкое телосложение, то можно обратиться к нему в случае чрезвычайного происшествия.

Страх

Многие люди боятся летать и сильно нервничают перед поездкой так сильно, что этот страх трудно скрыть. Стюардессы примечают и это. Если они видят человека, который сильно нервничают, они знают, что ему может потребоваться помощь. Также бортпроводники стараются ограничить общение человека, подверженного стрессу, с другими пассажирами.

Болезни

После пандемии коронавируса к этому пункту начали относиться особенно внимательно. Внешний вид, хриплый голос, насморк и другие признаки заболевания могут насторожить. Этому человеку может понадобиться помощь, а некоторые авиакомпании предлагают больному отсесть от других пассажиров, чтобы не заразить их.

Алкогольное опьянение

Не секрет, что некоторые пассажиры летают “под градусом”. Кто-то так начинает свой отпуск, а кто-то так борется с проявлениями аэрофобии. Однако всех их объединяет одно. Те, кто выпивает в самолете, могут невольно стать авиадебоширами и угрожать безопасности других людей. Поэтому к ним приковывается внимание стюардесс.

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