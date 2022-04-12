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5 часов назад

Туроператоры раскрыли авиакомпании, которыми россияне будут доставлены в Турцию

Диана Товсепова

Россиян в Турцию отправят пять туроператоров. Полеты будут осуществлять семь авиакомпаний. Об этом сообщает АТОР.

"Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю", — объяснили в ассоциации.

На бортах турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines туристов из Москвы с начала апреля будут отправлять Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и Pegas Touristik.

Coral Travel отправит россиян из Москвы и регионов в Анталью, Бодрум и Даламан на крыльях компаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly. Coral Travel располагает собственными блоками мест на всех запланированных рейсах этих авиакомпаний.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдых в Турции летом 2022 года.

Новости путешествий,Видео,Red Wings,
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