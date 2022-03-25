Сколько стоит отдых в Турции летом 2022

Турция считается одной из самых популярных стран у россиян. Ежегодно она выступает лидером среди зарубежных приморских государств по количеству прибывших туристов из России. Многие любят эту страну за соотношение цена-качество, но за последние годы даже бюджетная Турция для многих кажется роскошью. Туроператоры пообещали сдерживать цены на прежнем уровне, но уже сейчас понятно, что на уровень 2019 года они вряд ли вернутся. "Рамблер" рассказывает, сколько будет стоить отдых в Турции летом 2022 года.

Летим самостоятельно

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В качестве первого варианта рассмотрим непривычный подход к Турции с самостоятельно забронированным отелем и билетами. Здесь единственной проблемой может быть только трансфер от аэропорта до отеля, но для этого можно воспользоваться местными сервисами такси.

Билеты

На начало июня можно найти дешевые билеты за 28 тысяч на двоих туда-обратно, но это будут билеты с пересадкой и без багажа. Самый дешевый билет с прямым перелетом обойдется в 36 с половиной тысяч туда-обратно. За багаж придется доплатить еще три тысячи.

С началом более теплого сезона цены становятся выше, и могут стать больше в два раза. Если смотреть на билеты на середину июля, то на двоих перелет Москва-Анталья в обе стороны обойдется в 66 тысяч рублей. И это – самая низкая сумма из всех возможных, если вы планируете бронировать заранее.

В августе цены еще выше, но здесь скачок не такой большой, по сравнению и серединой июля поездка в середине августа обойдется на 10 тысяч дороже и составит 72 тысячи рублей, что уже довольно много, учитывая, что не был забронирован отель.

Отель

Традиционно, самые бюджетные варианты можно найти в Аланье. В начале июня цены на двоих за семь дней довольно невысокие. Самые бюджетные отели варьируются от 20 до 40 тысяч, в зависимости от условий. Где-то это апартаменты, а где-то отель с включенным завтраком. Если вы захотите бюджетно путешествовать, то нужно пожертвовать либо регионом проживания, либо типом питания. Например, отели в Сиде на таких же условиях стоят уже от 50 тысяч. С "Все включено" – больше 60 тысяч.

В середине июля самый бюджетный вариант в Аланье с завтраком будет стоить уже 50 тысяч, все остальные отели тоже повышают свои цены, начиная с этого периода. На других курортах цены тоже растут. Например, в Бодруме на Эгейском море самый бюджетный отель стоит 122 тысячи за неделю проживания. В августе ситуация с ценами такая же.

Бронируем пакетный тур

С пакетными турами всегда проще. Они включают трансфер, страховку и избавляют от дополнительных проблем и забот. В некоторых случаях такие туры даже дешевле, чем самостоятельная бронь.

У туроператоров ситуация интереснее. Даже на начало лета цены уже не кажутся бюджетными. Отдых в трехзвездочном отеле в Анталье с завтраком за семь дней на двоих обойдется туристам в 105 тысяч рублей. Если вы хотите строго систему "Все включено", то придется заплатить 115 тысяч рублей на двоих за отдых в четырехзвездочном отеле в Кемере и 117 тысяч за три звезды в Аланье.

В середине июля цены ожидаемо повышаются. Семь ночей двух взрослых с "Все включено" в одном из самых бюджетных отелей Кемера обойдутся в 124 тысячи рублей. Если вы планируете выбирать звездность и удаленность от моря, то придется добавить еще тысяч 30.