Дания и Швеция начали выдачу туристических виз россиянам

Посольства Дании и Швеции возобновили прием документов на все типы виз, включая туристические, сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России). Однако прилететь в скандинавские страны напрямую пока нельзя.

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Дания с 29 марта 2022 года сняла все введенные ранее в связи с распространением COVID-19 меры ограничения на въезд.

«ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда», – сообщили в информации датской дипмиссии.

При подаче документов на любую категорию визы в Данию соискателям нужно учитывать, что заявления рассматриваются в срок до десяти календарных дней (без учета доставки паспорта). Обратиться за получением визы можно в центры оператора VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге и еще 14 городах России.

Также абсолютно свободно с 1 апреля 2022 года россияне могут ездить и в Швецию, согласно заявлению посольства. Подать заявление на выдачу визы нужно в центрах VFS Global в Москве и в 18 городах России. В Посольстве Швеции предупреждают, что срок рассмотрения документов может быть увеличен из-за потока желающих.

Прямых рейсов на данный момент ни в Швецию, ни в Данию нет. Путешественники могут прилететь в Скандинавию с пересадкой в Турции (Стамбул, Анталья) или на Ближнем Востоке (Дубай, Абу-Даби, Доха).