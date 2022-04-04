Норвегия возобновит выдачу нетуристических виз россиянам

Стало известно, что с 4 апреля в посольстве Норвегии в России можно будет подать документы на нетуристическую визу. Соответствующая информация появилась на сайте посольства.
«Посольство Норвегии в Москве сообщает, что с понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется приём граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске... можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также... для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также для официальных визитов».
В перспективе страна может перейти к оформлению документов для туристов уже в мае, сообщает РИА Новости.
Ранее мы рассказывали о том, что в популярной азиатской стране власти смягчили ограничения, принятые в связи с распространением COVID-19.