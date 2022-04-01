Таиланд отменил ПЦР-тесты для туристов

Туристам, следующим в Таиланд, больше не придется делать ПЦР-тест перед вылетом. Об этом сообщили сотрудники правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением COVID-19.

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По-прежнему будет необходимо заполнять форму в приложении Thailand Pass и загружать в нее сканы требуемых документов, заранее заказывать и оплачивать отель на сутки для бескарантинных схем и трансфер от аэропорта до отеля, делать ПЦР-тест по прибытии в страну и экспресс-тест на пятый день пребывания.

Для вакцинированных россиян, получивших две дозы двухкомпонентной вакцины "Спутник V" и имеющих действительный сертификат вакцинации, по-прежнему открыт въезд без карантина по программам Test&Go и "песочница".

Туристам, вакцинированным другими препаратами, придется проходить карантин, который с 1 апреля сокращен до пяти дней, с одним ПЦР-тестом на четвертый день пребывания в стране.

Прибыть в Таиланд самолетами авиакомпаний Emirates, Qatar Airlines, Turkish Airlines или рейсами других иностранных авиакомпаний с пересадками.