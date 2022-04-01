Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
3 часа назад

Таиланд отменил ПЦР-тесты для туристов

Даша Краснова

Туристам, следующим в Таиланд, больше не придется делать ПЦР-тест перед вылетом. Об этом сообщили сотрудники правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением COVID-19.

Таиланд отменил ПЦР-тесты для туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

По-прежнему будет необходимо заполнять форму в приложении Thailand Pass и загружать в нее сканы требуемых документов, заранее заказывать и оплачивать отель на сутки для бескарантинных схем и трансфер от аэропорта до отеля, делать ПЦР-тест по прибытии в страну и экспресс-тест на пятый день пребывания.

Для вакцинированных россиян, получивших две дозы двухкомпонентной вакцины "Спутник V" и имеющих действительный сертификат вакцинации, по-прежнему открыт въезд без карантина по программам Test&Go и "песочница".

Туристам, вакцинированным другими препаратами, придется проходить карантин, который с 1 апреля сокращен до пяти дней, с одним ПЦР-тестом на четвертый день пребывания в стране.

Прибыть в Таиланд самолетами авиакомпаний Emirates, Qatar Airlines, Turkish Airlines или рейсами других иностранных авиакомпаний с пересадками.

До этого мы рассказывали, какие опасности ждут вас в Тайланде.

Новости путешествий,Emirates,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители