Россиянам рассказали, куда выгоднее ехать на майские праздники

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, куда лучше всего ехать россиянам на майские праздники. Об этом сообщает Москва 24.

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Он отметил, что россияне все еще успевают приобрести путевки н отдых в России и зарубежом. Из заграничных стран он порекомендовал лететь в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. По словам эксперта, в эти страны восстановлены туристические программы.

"Бронировать зарубежные путешествия выгоднее через турагента или туроператора. С учетом невозможности пользоваться картами российских банков за границей из-за прекращения работы в РФ Visa и MasterCard лучше по максимуму оплатить все услуги в рублях здесь. Брать путешествия с включенным питанием: полный пансион или all inclusive, оплачивать экскурсии, трансферы"

В России он посоветовал посетить Москву, Санкт-Петербург, Калининград или поехать по Золотому Кольцу. Из южных направлений можно полететь в Сочи, остальные аэропорты закрыты.