Туроператоры назвали страны, где можно отдохнуть в этом году

Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ за рубеж. Пока туристы могут поехать в 12 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

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9 апреля список доступных стран расширится, благодаря снятию ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира. Но этот процесс требует времени и тщательной проработки, поэтому пока список открытых стран ограничен.

"У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию, Сербию, Армению и Азербайджан на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах", - сообщили в туроператоре.

Основная проблема — это поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Например, "Интурист" запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании "Азимут".

С 29 апреля начнутся полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы стартуют из четырех городо — Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трем направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. В компании отметили, что список городов вылета не окончательный.

Туроператоры рекомендуют отправляющимся в зарубежную поездку туристам выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания "все включено" из-за проблем с работой банковских карт.