От россиян требуют доплату за купленные путевки в Турцию

Российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию. Об этом представители отрасли рассказали РИА Новости.
"Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы",
— поделилась гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.
Директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов отметил, что ряд туроператоров предлагают доплатить, отменить тур или перебронировать его по новой стоимости:
"Мы в этом случае подбираем за эти же деньги альтернативу. Хотя понятно, что на фоне общего роста стоимости по всем направлениям сделать это проблематично".
По его словам, лишь не более 10 процентов соглашаются внести доплату за уже купленные туры.