От россиян требуют доплату за купленные путевки в Турцию

"Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы",