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2 часа назад

Туристам может не хватить места на российских курортах

Мария Иглина

Председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура заявил, что отечественные курорты смогут принять только половину россиян, которые ранее выезжали отдыхать за рубеж. Ее слова приводит агентство "Прайм".

Туристам может не хватить места на российских курортах
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Российские курорты принять всех туристов, которые ездили за границу, не смогут. Просто нет такого количества сертифицированного жилья. Разве что в случае, если клиенты будут готовы пойти на понижение класса своего отдыха. Но половину тех, кто выезжал за рубеж, российские курорты принять смогут",

– рассказал эксперт.

Ранее были названы самые популярные направления по России в апреле.

Новости путешествий,Тарас Демура,
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