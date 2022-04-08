Туристам может не хватить места на российских курортах

"Российские курорты принять всех туристов, которые ездили за границу, не смогут. Просто нет такого количества сертифицированного жилья. Разве что в случае, если клиенты будут готовы пойти на понижение класса своего отдыха. Но половину тех, кто выезжал за рубеж, российские курорты принять смогут",