Названы самые популярные направления по России в апреле

Стало известно по каким направлениям туристы чаще всего ищут авиабилеты в апреле. Об этом сообщают аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает "Газета.Ru".

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Лидером по поисковым запросам оказалась Махачкала ― на 135 процентов выше, чем в прошлом месяце. Далее идут Ставрополь (+130%) и Магас (+129%).

Среди популярных российских направлений также оказались Новый Уренгой и Барнаул, Астрахань, Архангельск, Омск и многие другие города.