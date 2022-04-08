Названы самые популярные направления по России в апреле

Стало известно по каким направлениям туристы чаще всего ищут авиабилеты в апреле. Об этом сообщают аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает "Газета.Ru".
Лидером по поисковым запросам оказалась Махачкала ― на 135 процентов выше, чем в прошлом месяце. Далее идут Ставрополь (+130%) и Магас (+129%).
Среди популярных российских направлений также оказались Новый Уренгой и Барнаул, Астрахань, Архангельск, Омск и многие другие города.
Что же касается зарубежных направлений, то доля поисковых запросов возросла в Туркмению (+270%) и Казахстан (+130%), а на третьем месте ― Израиль (+127%).