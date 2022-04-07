Раскрыто неожиданно популярное направление на майские праздники

Туроператоры зафиксировали колоссальный спрос среди российских туристов на отдых в отелях Подмосковья в мае, сообщает «Российская газета».
Турагентства Москвы планируют в скором времени остановить продажу путевок по этому направлению, так как уже 80% отельного фонда уже забронировано.
Менеджер одного из крупных столичных туроператоров Наталья Байко рассказала, что быстрее всего раскупаются места в премиальных гостиницах. Свободных номеров по данному направлению в апреле уже нет. И это несмотря на высокую стоимость проживания – от 20-25 тысяч рублей в сутки.
«Все то, за чем туристы привыкли ездить в Европу, можно найти и в области. Здесь есть отели, имеющие на территории несколько бассейнов с водой из разных морей: хочешь — Черного, хочешь — Мертвого. И некоторые из них находятся под открытым небом и подогреваются, чтобы пользоваться ими можно было в любое время года», — объяснила выбор клиентов собеседник издания.
Ранее мы рассказывали о том, зачем ехать на майские праздники в Дагестан.