Раскрыто неожиданно популярное направление на майские праздники

«Все то, за чем туристы привыкли ездить в Европу, можно найти и в области. Здесь есть отели, имеющие на территории несколько бассейнов с водой из разных морей: хочешь — Черного, хочешь — Мертвого. И некоторые из них находятся под открытым небом и подогреваются, чтобы пользоваться ими можно было в любое время года», — объяснила выбор клиентов собеседник издания.