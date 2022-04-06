Что делать на майские праздники в Дагестане

За последние два года интерес к внутреннему туризму у россиян заметно возрос. Особенно быстро наводнились отдыхающими южные курорты Краснодарского края и Крыма. А что на счет Северного Кавказа? Этот регион хранит в себе так много интересного, что заслуживает особого внимания российских туристов. Тем более, что впереди долгожданные майские праздники. "Рамблер" разбирался, что делать весной в Дагестане.

Фото: tripadvisor.ru tripadvisor.ru

Республика расположена вдоль побережья Каспийского моря в северо-восточной части Кавказа. Горы, реки, каньоны, степи, море, озера — все это Дагестан.

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Для туристов, конечно, кавказская республика особенно интересна своей природой и местным колоритом. Мест, обязательных к посещению, в Дагестане не мало.

Сулакский каньон

Одно из самых популярных мест Дагестана — глубочайший каньон Европы, расположенный в Дагестане в долине реки Сулак. Каньон находится в 55 километрах от Махачкалы и ежегодно привлекает сюда сотни тысяч туристов.

tripadvisor.ru

"Экскурсия на Сулакский Каньон, конечно, запомнится на всю жизнь. На мой взгляд это одно из самых красивейших мест на земле. Знакомство с Каньоном у нас началось со смотровой площадки, где он предстал перед нами во всей своей красе. Мы увидели с высоты более км, как по дну каньона извивается небесно-лазурного цвета река Сулак, которая с большой высоты кажется ручейком.

Сулакский Каньон является одним из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а его протяженность составляет 53 километра.

После смотровой площадки мы поехали по серпантину, а затем пересев на джипы добрались до реки и продолжили наше знакомство с Каньоном уже с воды, где нас немного экстремально покатали на катерах. Красоты невероятные! На обратном пути у нас была ещё одна остановка на другой смотровой площадке, где мы, где-то с высоты более полукилометра, еще раз полюбовались красавцем Каньоном...", — рассказывает туристка из Переславля-Залесского на популярном туристическом форуме.

tripadvisor.ru

Турист Валентин Заикин из Санкт-Петербурга, побывав там, дал полезные рекомендации на портале Tripadvisor.

"Потрясающе красивое место, что и так понятно, потому дам несколько рекомендаций тем, кто планирует его посетить:

1) Отличная смотровая площадка находится в посёлке "Дубки" ориентируйтесь по навигатору на этот посёлок, далее смотровую найдёте по указателям.

2) Рекомендую прокатиться на катерах именно по каньону а не по водохранилищу, потому катерную экскурсию лучше заказывать, находясь в самих Дубках на смотровой. Оттуда вас на джипе провезут вниз к каньону через дамбу на другую его сторону и прокатят именно по каньону вдоль всех водопадов и обрывистых берегов. Трансфер туда и обратно в дубки входит в стоимость.

3) В дубках можно найти жилье на ночь, не бойтесь снимать квартиру, так получается и дешевле и удобнее. Местные жители очень добры и лояльны".

Карадахская теснина

Ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 метров еще называют "Ворота чудес". С обеих сторон теснины возвышаются каменные скалы высотой до 170 метров - во время прогулки по теснине кажется, что каменные стены тоннеля вот-вот сомкнутся. Многие советуют брать машину с водителем в Махачкале, чтобы по дороге посмотреть больше красивых мест.

tripadvisor.ru

"Очень впечатлила... Идти по Карадахской теснине км 1,5-2, дорога довольно трудная, т.к. под ногами камни и ручей, но это того стоит. Какие там горы, какое ущелье перекрытое сваливающимися камнями. Понимаешь мощь гор, их силу...Чудесное знакомство с горами, с горными дорогами.";

"Очень крутое место. Конечно лучше после засухи. Мы были в мае. Это что то невероятное. Впечатляет очень.";

"Удивительно красивое место! Приятно прогуляться по руслу пересохшей реки и попробовать пройти сквозь узкую щель в горах. Такие места всегда считались сакральными, дающим силу и новые знания. В самом узком месте, под нависшим над вами камнем, советую обратиться мысленно к духу горы, поблагодарить и загадать желание. Оно непременно исполнится!", — делятся впечатлениями туристы.

tripadvisor.ru

Дербентская цитадель

История региона богата и разнообразна. Одно из доказательств этому — древняя цитадель в Дербенте. ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов Всемирного наследия средневековое архитектурное наследие города Дербента. Стены цитадели были возведены в V веке персидской династией Сасанидов.

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"Мощное оборонительное сооружения. Высота и толщина стен восхищают. Со стены замечательный вид на город и Каспий. На территории цитадели сохранились и частично восстановлены ряд объектов. Мне больше всего заполнился христианский храм превращенный в резервуар для воды и колодец-тюрьма куда сбрасывали преступников. Проход по стене, особенно в ее самом узком месте — небольшой экстрим.

Зеленая ухоженная территория. Много маков. Наверное к концу лета это все выгорает, но в мае в полном расцвете. Есть небольшой рынок сувениров и изделий дагестанских мастеров. Сувенирные лавки...";

"Я могу только сказать, что будучи в Дербенте, обязательно посетите эти исторические места. На территории цитадели сегодня можно увидеть памятники зодчества, относящиеся к разным периодам истории Дербента. Среди них — ханская канцелярия; фрагмент ханского дворца; гауптвахта; прямоугольное водохранилище; крестово-купольный христианский храм, который в был переоборудован в резервуар для воды; ханские бани и другие", — рассказывают туристки на Tipadvisor.