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3 часа назад

Россиянам назвали стоимость билетов в Израиль после возобновления полетов

Мира Маркина

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость билетов в Израиль после решения о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения с 9 апреля.

Россиянам назвали стоимость билетов в Израиль
Фото: PixabayPixabay

Бюджетнее всего лететь в Тель-Авив из Минеральных Вод на майские праздники. Стоимость билетов начинается от 22,2 тысячи рублей. Авиакомпания "Азимут" осуществляет по данному маршруту три рейса в неделю. В конце апреля их количество вырастет до четырех.

Также билеты в Израиль предлагает авиакомпания "Россия". Стоимость перелета из Сочи в Тель-Авив в начале мая стартует от 22,9 тысячи рублей. Рейсы осуществляются ежедневно.

Самый дорогой вариант перелета предлагает израильская авиакомпания El Al. Стоимость билета в одну сторону начинается от 716 евро (66,1 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что Мальта снимает ограничения на въезд для туристов.

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