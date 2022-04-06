Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
56 минут назад

Мальта снимает ограничения на въезд для туристов

Мира Маркина

Власти Мальты с 11 апреля сняли ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщается на портале Turizm.ru со ссылкой на Минздрав государства.

Мальта снимает ограничения на въезд для туристов
Фото: PixabayPixabay

Прибывающие из стран "красного списка" иностранцы, смогут попасть на Мальту при наличии отрицательного ПЦР-теста, взятого за 72 часа до прибытия, или справки о выздоровлении от коронавируса, срок действия которой не превышает 180 дней.

Также с 10 апреля будет отменено требование предъявлять сертификат о вакцинации при посещении любых мероприятий.

Министр здравоохранения Мальты Крис Фирн заявил, что они продолжают реализацию дорожной карты по плавному уходу от COVID-19. Он отметил, что на данный момент на Мальте самый низкий показатель занятости больничного фонда из-за коронавируса во всей Европе.

Ранее Франция отменила все ограничения для россиян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители