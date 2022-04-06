Мальта снимает ограничения на въезд для туристов

Власти Мальты с 11 апреля сняли ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщается на портале Turizm.ru со ссылкой на Минздрав государства.
Прибывающие из стран "красного списка" иностранцы, смогут попасть на Мальту при наличии отрицательного ПЦР-теста, взятого за 72 часа до прибытия, или справки о выздоровлении от коронавируса, срок действия которой не превышает 180 дней.
Также с 10 апреля будет отменено требование предъявлять сертификат о вакцинации при посещении любых мероприятий.
Министр здравоохранения Мальты Крис Фирн заявил, что они продолжают реализацию дорожной карты по плавному уходу от COVID-19. Он отметил, что на данный момент на Мальте самый низкий показатель занятости больничного фонда из-за коронавируса во всей Европе.