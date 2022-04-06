Мальта снимает ограничения на въезд для туристов

Власти Мальты с 11 апреля сняли ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщается на портале Turizm.ru со ссылкой на Минздрав государства.

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Прибывающие из стран "красного списка" иностранцы, смогут попасть на Мальту при наличии отрицательного ПЦР-теста, взятого за 72 часа до прибытия, или справки о выздоровлении от коронавируса, срок действия которой не превышает 180 дней.

Также с 10 апреля будет отменено требование предъявлять сертификат о вакцинации при посещении любых мероприятий.