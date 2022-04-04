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1 час назад

«Аэрофлот» объявил о масштабной распродаже авиабилетов

Мира Маркина

Российская авиакомпания «Аэрофлот» снизит цены на полеты по России на 30-35% в рамках спецпредложения, сообщает РИА Новости.

Распродажа начнется 4 апреля и продлится до 12 апреля. Билеты эконом-класса по сниженной цене можно приобрести для полетов в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Уже сейчас можно найти выгодные предложения на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими российскими городами.

«Мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона», — прокомментировал новость временно исполняющий обязанности гендиректора «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Также представители авиакомпании анонсировали специальные условия на перелеты из аэропортов юга страны в случае снятия существующих ограничений.

Ранее мы собрали список идей, куда отправиться в отпуск, если вам надоели курорты Краснодарского края.

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