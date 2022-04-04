«Аэрофлот» объявил о масштабной распродаже авиабилетов

Распродажа начнется 4 апреля и продлится до 12 апреля. Билеты эконом-класса по сниженной цене можно приобрести для полетов в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Уже сейчас можно найти выгодные предложения на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими российскими городами.