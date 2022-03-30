Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
40 минут назад

Калининград и Карелия: куда поехать в отпуск, кроме Сочи

Даша Краснова

Большинство туристов поедут этим летом на курорты Краснодарского края, хотя в России много и других мест для внутреннего туризма. "Рамблер" собрал список мест для отдыха для тех, кому не нравятся толпы.

Калининград и Карелия: куда поехать в отпуск, кроме Сочи
Фото: https://unsplash.com/https://unsplash.com/

Мурманск

Мурманские туроператоры уже открыли весенние и летние программы активного отдыха. Здесь можно отправиться на рыбалку, посетить красивейшие природные заповедники и увидеть настоящий ледокол. Еще вы сможете застать полярный день – явление, когда солнце ночью не заходит и небо всегда светлое.

Калининград

Калининградская область — это море, сосны, чайки, янтарь. Отдых здесь придется по душе тем, кто не любит жару и сухой воздух. Средняя температура в летний сезон начиная с мая поднимается с +18 градусов до 25 в июле – августе. Обычно море не прогревается для полноценного купания, но пляжный отдых точно гарантирован.

Карелия

Даже летом вы сможете полюбоваться северной природой с хвойными лесами и озерами, гулять по древним территориям монастырей на умиротворенных островах и осматривать старинную деревянную архитектуру. Это период романтичных белых ночей, минусом могут стать только мошки и комары, но при должной защите и это не беда.

Дагестан

Многие опасаются ехать в Дагестан, и зря. Туроператоры уже давно разработали кольцевой маршрут «Легенды Дагестана», который позволит путешественнику ознакомиться с самыми красивыми местами республики и узнать их подробную историю и легенды. В Дагестане есть не только множество красивейших природных объектов, но еще и море вкусной еды.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители