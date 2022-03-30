Калининград и Карелия: куда поехать в отпуск, кроме Сочи

Большинство туристов поедут этим летом на курорты Краснодарского края, хотя в России много и других мест для внутреннего туризма. "Рамблер" собрал список мест для отдыха для тех, кому не нравятся толпы.

Мурманск

Мурманские туроператоры уже открыли весенние и летние программы активного отдыха. Здесь можно отправиться на рыбалку, посетить красивейшие природные заповедники и увидеть настоящий ледокол. Еще вы сможете застать полярный день – явление, когда солнце ночью не заходит и небо всегда светлое.

Калининград

Калининградская область — это море, сосны, чайки, янтарь. Отдых здесь придется по душе тем, кто не любит жару и сухой воздух. Средняя температура в летний сезон начиная с мая поднимается с +18 градусов до 25 в июле – августе. Обычно море не прогревается для полноценного купания, но пляжный отдых точно гарантирован.

Карелия

Даже летом вы сможете полюбоваться северной природой с хвойными лесами и озерами, гулять по древним территориям монастырей на умиротворенных островах и осматривать старинную деревянную архитектуру. Это период романтичных белых ночей, минусом могут стать только мошки и комары, но при должной защите и это не беда.

Дагестан