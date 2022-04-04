«Азимут» и Red Wings снова начали летать в Египет

Туристы возвращаются на курорты Красного моря на самолетах двух российских авиакомпаний. Известно, что 2 и 3 апреля состоялись рейсы в Египет и обратно на самолетах отечественного и иностранного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TourDom.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в ночь на 3 апреля совершил первый чартерный полет по маршруту Минеральные Воды – Шарм-эш-Шейх. После борт вернулся в Минводы. В течение воскресенья Sukhoi Superjet вновь отправился в путь, но теперь уже в Тель-Авив (и обратно).

На перечисленные рейсы купили билеты как самостоятельные путешественники, так и клиенты туроператоров, в частности, «Интуриста».

Далее «Азимут» планирует полеты в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля – из Минвод в Хургаду (по средам и субботам).

Также 2 апреля из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс, заказанный туроператором «Библио-Глобус». Пассажиров разместили на борту дальнемагистрального Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings. Самолет иностранного производства не попал под санкции и благополучно вернулся на российский аэродром. Затем он совершил еще несколько рейсов.