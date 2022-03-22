Авиаэксперт рассказал о безопасности Sukhoi Superjet 100

То, что мы видим сейчас, - это еще один фактор, способствующий росту популярности Superjet. С учетом того, что это российский самолет, находящийся в российском реестре, принадлежащий российской лизинговой компании, все разрешения на обслуживание - у российских провайдеров по техобслуживанию и ремонту, тренажеры - в России. Учитывая, что по состоянию на сегодняшний день это один из наиболее российских самолетов в плане всех процессов, связанных с его эксплуатацией, появилась возможность использовать его на международных направлениях, так как риски ареста Superjet за рубежом минимальны. Мы видели прецеденты, когда возникали вопросы с возвращением самолетов, выполнявших полеты в ОАЭ, даже в страны ЕАЭС, когда речь шла об иномарках. На Superjet такие полеты можно выполнять без санкционных рисков или с минимальными санкционными рисками. Что мы и наблюдаем: авиакомпания Red Wings начала полеты из Екатеринбурга, из Москвы, авиакомания "Азимут" запустила полеты по международной сети. В частности, они полетели в Израиль. А авиакомпания "Россия" - крупнейший эксплуатант Superjet - планирует создать в Сочи некий международный хаб, откуда будет развивать перевозки именно на Superjet, что позволит минимизировать негативные последствия санкций. Так что оказалось, что самолет в проблемных ситуациях стал для российских авиакомпаний "палочкой-выручалочкой"»