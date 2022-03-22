Авиаэксперт рассказал о безопасности Sukhoi Superjet 100

В условиях импортозамещения российские авиакомпании стали интенсивно использовать пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Он предназначен для перевозки пассажиров на расстояние 3050 или 4600 километров. Примечательно, что он стал первым самолетом для перевозки людей, который был разработан в России после распада СССР. Для российских пассажиров этот самолет не новый — он и раньше использовался отечественными авиакомпаниями. Однако не многим удалось на нем полетать, более популярными в России были авиалайнеры производства Airbus и Boeing.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт», авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал «Рамблеру» о том, какими были испытания пассажирского самолета, как его будут использовать авиакомпании, а также о том, как использование нового воздушного судна отразится на пассажирах.
«Количество самолетов Superjet в парке российских авиакомпаний - это масштаб примерно полторы сотни, в то время как количество других 100-местных самолетов (имеется ввиду Embraer 190, который более или менее близок по размерности) - это шесть самолетов у авиакомпании "Северный ветер" плюс семнадцать 76-кресельных самолетов у авиакомпании S7. То есть можно сказать, что в размерности 100 кресел Superjet доминирует, опережая всех конкурентов с огромным отрывом. Принципиальный вопрос - это те возможности, которые дает своим эксплуатантам самолет Superjet 100. После многих лет, когда к самолету в авиаотрасли было откровенно пренебрежительное отношение и критические замечания сыпались со всех сторон, в 2019 году вдруг оказалось, что, используя этот самолет, можно создавать новые сегменты бизнеса. Он оказался очень востребован при перелетах между регионами, минуя Москву. К примеру, авиакомпания "Азимут" создала целый сегмент бизнеса. Как известно, в парке этой авиакомпании только Superjet, а значительная часть маршрутной сети - это полеты между регионами из базовых аэропортов компании. Похожая модель (но не исключительно межрегиональные полеты) была у авиакомпании "Ямал", в парке которой тоже есть Superjet. Сейчас эту схему реализует авиакомпания Red Wings, развивающая операционные базы в Екатеринбурге, Омске, Перми, Челябинске и так далее.
Мы видим, что в период пандемии (в первую очередь в 2020 году) на тех линиях, где пассажиропоток радикально сократился, но на которых сетевым авиакомпаниям важно было оставаться и сохранять эти направления маршрутной сети, там вместо вместительных самолетов Boeing 737 и A320 стали использоваться Superjet. Яркий пример - это увеличение налетов на Superjet "Аэрофлота" в 2020 году.
То, что мы видим сейчас, - это еще один фактор, способствующий росту популярности Superjet. С учетом того, что это российский самолет, находящийся в российском реестре, принадлежащий российской лизинговой компании, все разрешения на обслуживание - у российских провайдеров по техобслуживанию и ремонту, тренажеры - в России. Учитывая, что по состоянию на сегодняшний день это один из наиболее российских самолетов в плане всех процессов, связанных с его эксплуатацией, появилась возможность использовать его на международных направлениях, так как риски ареста Superjet за рубежом минимальны. Мы видели прецеденты, когда возникали вопросы с возвращением самолетов, выполнявших полеты в ОАЭ, даже в страны ЕАЭС, когда речь шла об иномарках. На Superjet такие полеты можно выполнять без санкционных рисков или с минимальными санкционными рисками. Что мы и наблюдаем: авиакомпания Red Wings начала полеты из Екатеринбурга, из Москвы, авиакомания "Азимут" запустила полеты по международной сети. В частности, они полетели в Израиль. А авиакомпания "Россия" - крупнейший эксплуатант Superjet - планирует создать в Сочи некий международный хаб, откуда будет развивать перевозки именно на Superjet, что позволит минимизировать негативные последствия санкций. Так что оказалось, что самолет в проблемных ситуациях стал для российских авиакомпаний "палочкой-выручалочкой"»
Эксперт также добавил, что Sukhoi Superjet 100 оказался наиболее рентабельным вариантом для российской авиационной отрасли в текущих условиях. Самолеты можно безопасно эксплуатировать за рубежом, не боясь того, что их арестуют из-за санкций. Кроме того, благодаря решению организационных вопросов, самолет теперь можно использовать более интенсивно, чем это было раньше.
«Первый, к сожалению, затянувшийся, когда вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, на должном уровне, увы, не решались. При этом на первом этапе освоения и эксплуатации самолета сохранялись какие-то "детские" болезни. В этой ситуации, несмотря на то, что количество отказов незначительно превышало таковой показатель у зарубежных конкурентов, проблемы были связаны с тем, что из-за дефицита запчастей, сложностей с их доставкой до эксплуатанта и ряда других, скажем прямо, организационных проблем самолеты слишком длительное время из-за незначительных неисправностей могли простаивать на земле.
После того, как, во-первых, "детские" болезни были устранены, а во-вторых, была развернута довольно масштабная сеть складов запчастей и логистики, появилось несколько сертифицированных провайдеров, получивших допуск на проведение техобслуживания самолетов, были отлажены именно организационные вопросы, оказалось, что самолет можно эксплуатировать интенсивно и эффективно, суточный налет в связи с этим довольно серьезно возрос. По состоянию на сегодняшний день можно утверждать, что Sukhoi Superjet 100 - полноценный рыночный продукт, который с учетом и субсидирования лизинга, и субсидирования перевозок, и с точки зрения минимизации санкционных рисков сегодня вполне возможно является одним из наиболее рентабельных в отечественной гражданской авиации... Это предположение, исходя из того, что эти самолеты можно эксплуатировать на международной маршрутной сети без санкционных рисков, в то время как традиционно используемые на этих линиях самолеты могут арестовать за рубежом. Поэтому сейчас есть возможность устанавливать такую цену на авиабилеты, которая привлекательна для авиакомпаний. Думаю, что показатели рентабельности эксплуатации Superjet сейчас должны быть хорошими»