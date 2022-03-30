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1 час назад

Франция снимет ограничения на выдачу виз россиянам

Мария Каткова

С 1 апреля Франция снимет ограничения на выдачу виз гражданам России, в том числе туристических. Теперь, чтобы получить визу, не нужно предоставлять сертификат о прививке вакциной, одобренной в ЕС. Об этом сообщает Генеральное консульство республики.

Франция снимет ограничения на выдачу виз россиянам
Фото: PixabayPixabay

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — сообщается в заявлении консульства.

Однако отмечается, что получение визы не означает то, что вам будет разрешено въезжать в страну. Перед поездкой во Францию рекомендуется ознакомиться с информацией на сайте Министерства внутренних дел Франции.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как отдохнуть на море в Европе.

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