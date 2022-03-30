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3 часа назад

Россиянам рассказали, как отдохнуть на море в Европе

Мария Каткова

Российским туристам рассказали о способе добраться в популярную пляжную европейскую страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам рассказали, как отдохнуть на море в Европе
Фото: PixabayPixabay

Эксперты рассказали, как можно долететь до острова Кипр в условиях закрытого авиасообщения между странами. Например, можно долететь с пересадками в Израиле, Сербии или в арабских странах. Дешевле всего лететь через Белград или Бахрейн.

Консульств Кипра временно приостановило выдачу про-виз гражданам России, но можно получить национальную визу европейского государства. Для этого потребуется ряд документов: загранпаспорт, справка с места работы или выписка с банковского счета, а также копия ваучера на проживание в отеле или подтверждение другого места проживания.

Официально не указано, что требуются авиабилеты, но могут потребовать подтверждение в виде брони.

"Формально в правилах оформления национальной кипрской визы не указано обязательное приложение оплаченных авиабилетов на Кипр. Однако на практике у туристов должны быть забронированные авиабилеты: при рассмотрении заявления на визу их может попросить дополнительно предъявить визовый офицер"

Ранее сообщалось, что туристка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Дубае.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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