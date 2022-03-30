Туристка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Дубае

"Путешествовать стало сложнее, особенно сейчас, когда еще не отлажены работы платежной системы, проблемы с валютой, перелетами, но мы просто не можем от этого отказаться. Просто теперь нужно сделать чуть больше, чем обычно: подготовиться, подкопить денег, почитать информацию. Занятие не для ленивых"