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1 час назад

Туристка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Дубае

Мария Каткова

Туристка из России, которая оказалась на отдыхе в ОАЭ, рассказала, как оплачивала покупки в условиях изменения банковских операций. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

Туристка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Дубае
Фото: РамблерРамблер

Девушка рассказала, что оформила перед отпуском карту Union Pay, но оказалось, что ее нигде не принимают. Кроме того, при наличии российской карты невозможно снять деньги в банкомате.

"Карты Мир не принимают вообще нигде, даже в аэропорту. Наличные рубли тут не поменять, даже по невыгодному курсу (раньше было можно). Сейчас в обменниках даже нет курса по рублю, видимо, просто убрали. Брать с собой живые доллары единственный вариант"

В остальном, по словам туристки, отдых ничем не отличалась. За неделю в Дубае в отеле с питанием "все включено" на двоих она отдала 130 тысяч рублей.

Она объяснила, что система путешествий сильно изменилась и для того, чтобы отправиться за границу, необходимо приложить усилия.

"Путешествовать стало сложнее, особенно сейчас, когда еще не отлажены работы платежной системы, проблемы с валютой, перелетами, но мы просто не можем от этого отказаться. Просто теперь нужно сделать чуть больше, чем обычно: подготовиться, подкопить денег, почитать информацию. Занятие не для ленивых"

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на переход границ Казахстана и Монголии.

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