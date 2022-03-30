Туристка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Дубае

Туристка из России, которая оказалась на отдыхе в ОАЭ, рассказала, как оплачивала покупки в условиях изменения банковских операций. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".
Девушка рассказала, что оформила перед отпуском карту Union Pay, но оказалось, что ее нигде не принимают. Кроме того, при наличии российской карты невозможно снять деньги в банкомате.
"Карты Мир не принимают вообще нигде, даже в аэропорту. Наличные рубли тут не поменять, даже по невыгодному курсу (раньше было можно). Сейчас в обменниках даже нет курса по рублю, видимо, просто убрали. Брать с собой живые доллары единственный вариант"
В остальном, по словам туристки, отдых ничем не отличалась. За неделю в Дубае в отеле с питанием "все включено" на двоих она отдала 130 тысяч рублей.
Она объяснила, что система путешествий сильно изменилась и для того, чтобы отправиться за границу, необходимо приложить усилия.
"Путешествовать стало сложнее, особенно сейчас, когда еще не отлажены работы платежной системы, проблемы с валютой, перелетами, но мы просто не можем от этого отказаться. Просто теперь нужно сделать чуть больше, чем обычно: подготовиться, подкопить денег, почитать информацию. Занятие не для ленивых"
Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на переход границ Казахстана и Монголии.